CNG de lutte : Dr Alioune Sarr « Je pars sans regret, je pars soulagé »

Depuis le samedi 31 octobre 2020, Dr Alioune Sarr n’est plus le président du CNG de lutte. Dans cet entretien accordé à vox populi, le dirigeant, dont le successeur sera connu aujourd’hui, évoquant le bilan de sa gestion de 26 ans, dit être satisfait d’avoir, «en bon républicain», bien accompli sa mission et «sans regret».

Je fais partie des hommes que les missions chargent. Quand on est nommé, on doit avoir peur, peur de décevoir. Partout où je suis passé, tant sur le plan sportif ou professionnel, j’ai donné tout ce que j’avais. Parce que je voulais, le jour du départ, pouvoir regarder tout le monde dans les yeux et leur dire Merci.

Et cette mission en fait partie. Je pars sans regret, je pars soulagé, parce que je pense que j’ai accompli au mieux ma mission. Je remercie les autorités, les 13 ministres du Président Diouf à Macky, en passant par Wade, qui ont fait confiance au Comité, qui nous ont donné l’occasion d’exprimer notre amour, notre passion pour notre pays. C’est l’occasion pour leur dire Merci. Nous partons sans regret, soulagés et tranquilles, parce que tout ce que nous avons fait, nous l’avons fait pour l’intérêt général