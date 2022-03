Les experts médicaux de la structure sanitaire Clinique Étoile d’Afrique ont organisé ce week-end, des journées de consultations gratuites en faveur des populations de Léona Niang, un quartier périphérique dans la commune de Thiés – Est. Cette activité hautement appréciée rentre dans le cadre de la phase test avec un plateau technique qui répond aux normes internationales pour une meilleure prise en charge des populations y compris les couches les plus démunies.

Général Bakary Diatta , Professeur en anesthésie réanimation, ex Directeur de l'Hôpital Principal de Dakar, a annoncé que ce projet d'envergure est né d'un constat : les difficultés de prise en charge liées au grand nombre de patients qui arrivent au service des Urgences.

En outre, le Professeur agrégé en Médecine le pionner des consultations gratuites Oumar Ndoye dit Papis a salué l'esprit d'ouverture et de générosité de son collègue et initiateur du champ d'application avec son concept de CHU mobile. En plus , Selon « L 'État ne peut pas tout faire. Cette initiative n'est qu'une contribution pour matérialiser la vision du Président Macky Sall ». Pour lui , Général Bakary Diatta veut mettre non seulement en place une structure sanitaire , mais un endroit d'études des connaissances en médecine générale.