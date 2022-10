L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) s’est classée première en Afrique francophone dans le classement Edurank, qui vient d’être rendu public. Le temple du savoir Dakarois est ressorti en tête des universités d’Afrique francophones et à la 28ème place sur le continent. En Afrique, c’est l’University of Cape Town de l’Afrique du Sud qui a remporté la première place.

«Nous utilisons une base de données exclusive avec un index de 44 909 300 publications scientifiques et 1 237 541 960 citations pour classer les universités sur 246 sujets de recherche. Dans le classement général, nous ajoutons des indicateurs de notoriété non académique et de popularité des anciens», indique l’auteur du classement.

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a promptement réagi après la diffusion de la nouvelle. «En devenant première en Afrique francophone, l’UCAD retrouve sa place naturelle. Fier d’être un ancien de l’UCAD comme mes collègues Mohamed Bazoum du Niger et Patrice Talon du Bénin. Félicitations aux enseignants et aux étudiants», a-t-il fait publier sur Twitter.