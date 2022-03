L’eau est une source indispensable à chaque être humain. A cet effet, il est impossible de vivre dans des conditions propices sans avoir ce liquide précieux. Ainsi, Cheikh Sy, Responsable Politique, acteur de développement à Cité Lamy a foré un puits pour soulager les populations de son quartier sur les pénuries d’eau. C’était en présence de M El Hadji Alioune Diouf, une référence en matière de Social dans ce quartier populeux de la ville aux deux gares.

Cheikh Sy, Responsable Politique et fils du quartier Cité Lamy a inauguré ce puits qui porte le nom de Baye Leyti Ndiaye , ce week-end, au quartier Cité Lamy, en présence de tous les notables, les autorités politiques, entre autres. Dans son intervention, le responsable politique a annoncé son nouveau programme qui vise à accompagner les jeunes et les femmes dans les financements, la formation qualifiante et l’insertion professionnelle à travers la création d’entreprise. Par ailleurs, Il a rendu un vibrant hommage à Maodo Malick Mbaye DG de l’ANAMO.

Par ailleurs, ce leader social compte offrir un wifi public gratuite pour faciliter les populations de son fief l’accès à l’internet.