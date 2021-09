Cité dans des affaires de traffic de passeports : Abdou Mbow charge sonko et révéle

Le 1er vice président de l’assemblée nationale du Sénégal n’y est pas allé par 4 chemins concernant l’affaire des passeports diplomatiques qui pollue les médias ces derniers temps et dans laquelle on faisait allusion à lui comme quoi il y serait impliqué.

Sur le plateau de 7TV , dans la célèbre émission de l’invité de MNF, Abdou Mbow s’est voulu strictement clair « je ne suis ni de près, ni de loin impliqué dans cette affaire…et celui qui citera mon nom nommément je lui porterai plainte » s’est-il défendu.

Poussant le bouchon plus loin, l’allié du président Macky sall a tiré à boulets rouges sur l’opposant n01 du pouvoir à savoir Ousmane sonko , qui il accuse d’ailleurs d’être l’instigateur de cette fausse rumeur pour ternir son image « une réunion s’est tenue à cité keur Gorgui et c’était pour préparer ce coup… sur la plateforme Facebook il n’y avait que des militants de pastef pour relayer cette information fallacieuse » argumente t-il.

Par ailleurs beaucoup d’autres questions ont été passées en revue telle le cas de Boughazelli avec la publication de la vidéo de son arrestation, ABdou Mbow juge que Boughazelli n’est pas « coupable » car jusque là il n’y a pas eu de procès et préconise à tous de laisser la justice faire son travail.

Abdou Mbow a aussi fait des révélations de taille affirmant que à plusieurs de deux reprises, il a été victime de chantage pour des affaires de sextape « juste pour vous dire que c’est pas la 1iére fois qu’on essaie de me nuire » lâche t-il, non sans ajouter que son éducation et ses valeurs ne lui permettent pas de verser dans des choses illicites dans ce pays.