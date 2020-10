Cissé Lo condamné dans l’affaire l’opposant à Aymérou Gning et sa femme

Le verdict dans l’affaire qui opposait Cissé Lo à Aymérou Gningue et son épouse est tombé.

La Justice a déclaré l’ex président du parlement de la Cedeao coupable de complicité de diffamation et Yéro Mamadou Guissé, directeur de publication du journal en ligne Senscoop coupable de diffamation.

Tous les deux ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de six mois assortis de sursis et à payer 200 000 francs Cfa d’amende et 5 millions de francs Cfa de dommages et intérêts. Il leur a aussi été ordonné la publication de la décision dans les journaux de la place.

Pour rappel, Moustapha Cissé Lo avait accusé l’épouse du président du groupe parlementaire Benno Bok Yakaar dans une affaire de détournement d’arachide, en disant qu’elle aurait bénéficié de 40 tonnes de graines.