L’artiste-producteur, scénariste et cinéaste Mara Fall accuse la société de production Marodi de plagiat. Son avocat, Me Ciré Clédore Ly, a saisi d’une plainte le parquet de Dakar, réclamant l’arrêt immédiat de la diffusion de série Emprise.

« Curieusement, le plaignant a été surpris d’apprendre le 30 janvier 2022 que la société de production Marodi tv diffusait une série intitulée « EMPRISES » sur la chaîne SUNU YEUF de canal et les plateforme YouTube avec le même scénario et les mêmes caractéristiques concernant les personnages principaux et secondaires; en effet, il est observé dans la série télévisée Marodi « EMPRISES » des épisodes 1 (1) à (12), une reprise massive des éléments de l’œuvre « Legacy: La Bible de l’histoire » appartenant au plaignant, ce qui est un plagiat sans conteste, constitutif de contrefaçon dans le sens de la loi n°2008-09 du 25 janvier 2008 sur le droit d’auteur et les droits voisins », indique le plaignant dans sa plainte.

Le préjudice évalué à 5 milliards

Le synopsis relate : « à travers Legacy, on voit la réalité que presque toutes les familles ont leurs propres cicatrices du passé, mais que la décision de les laisser « affecter » votre vie actuelle ou non est beaucoup plus difficile qu’elle ne paraît. Ainsi, dans Legacy, les différentes classes sociales sont contrastées pour montrer des points de vue distinctifs sur la VIE, parfois le pouvoir de l’ARGENT sur l’AMOUR ». Selon Mara Fall, c’est la même histoire produite à travers « Emprise » sauf qu’au niveau des acteurs, Marodi joue sur les personnes, en mettant des hommes à la place des femmes et vice versa. Ce qui ne peut nullement être une coïncidence puisse que le projet de MZFictions date de 2020″. Le plaignant évalue le préjudice subi à 5 milliards de nos francs.