Cinéma: L’ acteur Omar sy à Dakar pour la présentation du film Tirailleurs

L’acteur Français d’origine sénégalaise, Omar Sy était à Dakar pour la présentation du film « Tirailleurs », en hommage aux centaines de milliers d’Africains qui se sont battus pour la France pendant la Première guerre mondiale.

« Tirailleurs », du réalisateur Mathieu Vadepied, raconte l’histoire du jeune Thierno, recruté de force dans un petit village sénégalais par l’armée française en 1917, et de son père qui s’enrôle volontairement pour veiller sur lui dans l’horreur des tranchées.

C’est complètement mon histoire. C’est complètement mon identité », s’est exprimé Omar Sy, également coproducteur du film.

Ce film, « c’est juste pouvoir rappeler et reconnaitre ce que ces hommes ont apporté dans cette histoire », notre génération en avait besoin, insiste l’acteur international qui s’exprime dans le film en peul, sa langue maternelle.

« On est très heureux de montrer ça aux spectateurs sénégalais et de rendre hommage ici à tous ces soldats qui ont participé à ces guerres. Cette histoire entre la France et le Sénégal, et les autres pays d’Afrique, c’est une histoire lointaine et commune maintenant », dira t- il.

Le tout nouveau cinéma Pathé de Dakar, l’un des plus grands d’Afrique de l’Ouest, a organisé une soirée spéciale pour l’avant-première du film au Sénégal, où il sort le 6 janvier après sa sortie en France le 4.

Partager : Tweet



WhatsApp