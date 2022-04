Un tribunal chinois a condamné à mort jeudi un citoyen américain pour le meurtre présumé de son ancienne petite amie, a rapporté la chaîne de télévision publique CCTV. Shadeed Abdulmateen, qui a enseigné à l’Université de technologie de Ningbo, a été accusé de l’homicide volontaire d’une Chinoise de 21 ans surnommée Chen, selon les médias d’État chinois.

Après un désaccord sur leur rupture en juin 2019, Abdulmateen a organisé une rencontre et une conversation avec Chen à un arrêt de bus à Ningbo, dans la province du Zhejiang, avant de la tuer avec un « couteau pliant », a déclaré le tribunal populaire intermédiaire de Ningbo dans son verdict. Le tribunal a estimé que le « meurtre prémédité par vengeance de l’accusé, poignardant et coupant le visage et le cou de Chen à plusieurs reprises, entraînant la mort de Chen, était motivé par des motifs ignobles, une intention résolue et des moyens cruels, et que les circonstances du crime étaient particulièrement graves et les conséquences particulièrement graves et doit être puni conformément à la loi », selon la chaîne publique CCTV.

Le tribunal a déclaré qu’il avait accordé à Abdulmateen ses droits à la défense, y compris l’accès à un traducteur et des visites consulaires, selon le tabloïd d’État Global Times. Un porte-parole de l’ambassade des États-Unis à Pékin a déclaré qu’il était au courant d’une décision de justice concernant un citoyen américain en Chine et que les responsables « surveillaient la situation », mais ne feraient pas de commentaires supplémentaires pour des raisons de confidentialité. La Chine est le plus grand bourreau du monde, selon Amnesty International, condamnant à mort des milliers de personnes chaque année. La Chine ne divulgue pas le nombre d’exécutions.

Au cours de la dernière décennie, des personnes originaires d’Ouganda, de Corée du Sud, du Japon et du Kenya ont été condamnées à mort pour des délits liés à la drogue. En 2016, le sénat nigérian aurait appris que 120 de ses citoyens étaient dans le couloir de la mort en Chine. Et en 2019, la Chine a condamné à mort un citoyen canadien accusé de trafic de drogue, provoquant une onde de choc dans le monde entier.

