Encore remplaçant hier mardi, en Ligue des Champions, Edouard Mendy a visiblement perdu sa place de titulaire à Chelsea.

C’est ce qu’on appelle une vraie désillusion. Souvent encensé depuis sa signature à Chelsea en provenance de Rennes il y a deux ans, le gardien de 30 ans traverse sa plus mauvaise période depuis son arrivée à Londres. Mardi, l’international sénégalais a de nouveau démarré le choc contre le Milan AC (2-0) en Ligue des champions sur le banc, soit un 6e match consécutif. C’est déjà beaucoup pour le champion d’Afrique et celui qui a été l’un des grands artisans de la victoire des Blues en finale de Ligue des Champions en 2021.



Kepa enchaîne les clean sheets consécutifs…



Moins serein en début de saison, à l’image de sa bourde inhabituelle contre West Ham en Premier League (2-1), l’ancien Marseillais a ensuite été enfoncé par sa blessure en septembre, pile au moment de l’arrivée du nouvel entraîneur Graham Potter, qui n’a pas hésité à relancer son ex-doublure Kepa Arrizabalaga. Depuis, l’Espagnol, qu’on croyait pourtant définitivement hors du coup, a pris sa place dans le but et avec brio puisqu’il vient d’enchaîner trois clean sheets consécutifs…Pendant ce temps, Mendy ne fait qu’assister aux matchs à partir du banc des remplaçants, depuis l’avènement du nouveau technicien Potter.



« Quand le corps fait mal, il faut savoir s’arrêter »



Cette situation tombe au pire moment pour le Lion, qui risque d’avoir le moral dans les chaussettes si rien n’évolue d’ici à la Coupe du monde 2022 qu’il va disputer comme titulaire avec son pays. Mais le portier ne manque pas de mental et a déjà vécu de pires épisodes durant sa carrière. « Aujourd’hui, les choses s’entremêlent un peu..compte à son actif. Il était blessé avec une inflammation embêtante mais il a joué malgré tout. Or quand le corps fait mal, il faut savoir s’arrêter. La pression qui n’a fait qu’augmenter depuis trois ans pour lui. Le fait de moins jouer va lui permettre de retrouver l’équilibre et la sérénité», a analysé sur le site d’Eurosport, RenChristophe Lollichon, ancien responsable de la performance des gardiens à Chelsea.



Du pain donc sur la planche pour le meilleur gardien du monde en 2021 qui doit impérativement retrouver son meilleur niveau avant la phase finale du Mondial qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.



Pourtant son bilan avec les Blues n’est pas si mauvais. En club depuis 2020, l’international sénégalais compte à son actif 99 matchs avec à la clé un bilan de 78 buts concédés et 49 clean sheets. Reste maintenant à savoir si Edouard Mendy retrouvera sa place de titulaire avant la Coupe du monde. Affaire à suivre…

