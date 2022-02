Après plus de dix ans de travaux et de controverses avec l’ Egypte et le Soudan , l’ Ethiopie a officiellement lancé dimanche 20 février la production d’électricité de son grand barrage de la Renaissance , sur le Nil Bleu .

Pour rappel, l’ Egypte était sous le choc . Alors que devait se tenir ce jeudi 8 juillet la réunion du Conseil de sécurité de l’ ONU sur le barrage de la Renaissance , à la demande du Soudan et de l’ Egypte , Addis – Abeba a informé le Caire lundi soir, 5 juillet , qu’ elle entamait la deuxième phase du remplissage du lac du barrage, malgré tous les avertissements , voire les menaces formulés depuis des mois .

Dès le lendemain de cette annonce , la bourse Egyptienne perdait 12, 3 milliards de livres ( 783 , 4 millions de dollars ) durant la première heure de cotation , les investisseurs vendant leurs titres en masse .