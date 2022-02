La cérémonie officielle du gamou annuel de Cheikh Al Islam, Cheikh Nahma Aïdara, khalife de Cheikh al islam Chérif Cheikhna Cheikh Abdoul Aziz Aïdara, a vécu. Cette cérémonie s’est tenue ce samedi 12 février 2022 , au foyer religieux, sis au quartier Diamaguene Nimzath, dans la commune de Thiés Est. Le khalife a débuté son discours par des salutations et des remerciements à l’endroit du Président Macky Sall , et réitéré son soutien pour qu’il puisse réussir sa mission.

Il a recommandé aux talibés de se consacrer sur la voie de Dieu . En s’adressant à la délégation du gouvernement, le Khalife leur a transmis ses sincères remerciements et les prières à l’endroit de Macky Sall et sa famille. Cheikh Nahma Aïdara a fait savoir que c’est Dieu qui recommande à tout musulman de suivre Dieu, son Prophète et Ceux qui dirigent nos pays, donc conclut-il : « C’est Dieu qui nous recommande de Suivre Macky Sall ».

Cheikh Nahma Aïdara a fait un bref rappel sur la crise qui secouait le pays et qui n’épargnait manifestement aucun pan de la société. Sur ce, il a salué la maturité et le sens de la responsabilité du Chef de l’Etat sur la situation. Sans oublier, le gouverneur de la région de Thiés et le préfet du département qui ont usé des voies pacifiques pour calmer les ardeurs en évitant des manifestations qui ne pouvaient pas augurer des lendemains lugubres.

Selon le guide religieux, lors des manifestations , le Président Macky Sall jouait le rôle d’ un capitaine de bord pour mener la barque à la bonne direction, il a bien joué la carte de la pacification sinon on allait dans des journées chaudes pouvant aboutir à des tueries. Mais Macky a géré la Situation en « Nandité » et est arrivé à gérer la situation. Avant de renchérir, 《 la prise de fonction de Macky Sall à la tête de l’union Africaine coïncide avec le sacre du Sénégal à la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations 》.

Ainsi , il recommande aux fidèles de retourner aux enseignements de Dieu et de son Prophète Mahomet ( Psl ) , surtout les valeurs intrinsèques pour un bon fonctionnement de notre société. Dans le même sillage, Dr Augustin Tine, maire de Fandène dirige la délégation gouvernementale. Il était accompagné par des ministres M. Yankhoba Diattara et M. Pape Amadou Ndiaye, Mamadou Thiaw maire de Tassette. Le chef de l’exécutif régional a mis un important dispositif sécuritaire pour assurer la sécurité des pèlerins venus sur les quatre coins du pays, de la sous – région, entre autres.