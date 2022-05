L’intérêt général doit primer sur tout telle est la conviction de Monseigneur André Gueye, raison pour laquelle il invite les acteurs politiques à oublier leurs propres intérêts au profit du peuple. « On a l’impression que les gens sont mus par autre chose que par l’intérêt général », a-t-il déploré, signalant « que sans la paix, ce pays ne peut pas aller de l’avant. »

Poursuivant, il a soutenu qu’il faut respecter les lois et règlements de ce pays. Parce que « nul n’est au dessus de la loi. Il faut respecter ce qui est établi pour la présentation des candidatures, respecter les procédures sur lesquelles on s’est mis d’accord. Si on se croit au dessus des lois, le jeu est déjà faussé à la base », a-t-il indiqué.

En outre, l’homme de l’Église a condamné la violence dans notre société. « L’autre n’est pas un ennemi mais l’autre est un frère, une sœur pour moi. Parce que nous sommes tous croyants, si nous savons cela, il y a beaucoup de choses que l’on peut et qu’on doit éviter par amour et par adoration au Tout Puissant », a-t-il prêché, s’exprimant à l’occasion de la célébration des 40 ans de la Caritas diocésaine.