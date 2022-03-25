La Chambre de commerce de Thiés a initié un atelier de formation en marchés publics sensibles au genre du 22 au 25 mars 2022, en partenariat avec ONU FEMME et ARMP. Cet atelier a vu la participation de 65 entrepreneurs qui ont déjà installés leur propre entreprise et qui ont des difficultés d’accès aux commandes publiques. Ainsi, les initiatrices ont formé 250 femmes en ligne lors de la pandémie de covid – 19 .
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Кто точно может рассчитывать на выдачу микрозайма?
Вся информация о финансовом положении заемщика есть в единой базе. Данные из нее берут как банки, так и микрофинансовые компании (МФО, МФК, МКК). Точно получить деньги можно при соблюдении следующих условий:
Возраст старше 18 лет.
Гражданство РФ (некоторое организации выдают деньги и жителям СНГ).
Наличие постоянного дохода.
Наличие штампа о прописке (временной или постоянной).
Кредитная история должна быть без серьезных просрочек.
Не должно быть судимости.
Каждый человек азартен. Это чувство проявляется у всех людей по разному. Одни для того, чтобы ощутить азартный прилив адреналина в крови покоряют Эверест, другие спускаются на дно океана. Однако многие все же предпочитают проводить своё время за азартными играми, которые дарят весьма бурные эмоции.
За азартными играми любили проводить своё свободное время и наши бабушки и дедушки. В те времена популярными были такие азартные развлечения, как карты и лото.
Постепенно ассортимент азартных игр увеличивался, а поиграть в них стало возможно в специальных клубах и заведениях именуемых казино.
Однако несколько лет назад их деятельность попала под запрет обновлённого законодательства нашей страны.
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Одним из самых древних способов работы с металлом является ковка. Компания Арт-Проект занимается художественной ковкой металла длительное время.
Одним из самых древних способов работы с металлом является ковка. Компания Арт-Проект занимается художественной ковкой металла длительное время. Профессионализм и творческое начало наших мастеров позволило занять лидирующие позиции в этом производстве.
В настоящее время фирма создает широчайший ассортимент различных изделий методом холодной и горячей ковки.
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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что Россия вторгалась в « части Восточной Европы ».
ТАСС
Интервьюер обратил внимание на логическую нестыковку: на Западе и на Украине утверждают, что Москва не планирует проявлять агрессию, однако некоторые политики говорят о неминуемом вторжении.
Lenta.ru
Расшифровку интервью опубликовало постпредство США при ООН.