Un atelier de relance du cadre de dialogue des parties prenantes orienté PME, initié par la Chambre de Commerce , d’ Industrie et d’ Agriculture de Thiés , s’est tenu ce mercredi 02 mars , dans la salle de conférence de ce dit service régional . Cette séance de renforcement des capacités des acteurs territoriaux entre dans le cadre du programme ARCHIPELAGO.

Dans la région de Thiés , un cadre de dialogue public – privé , communément appelé dialogue des parties prenantes a été mis en place en 2013 , dans le cadre de l’ axe » Environnement des Affaires pour les PME » du programme d’ Appui à la compétitivité et à la croissance des PME et de la performance du secteur de la micro finance ( PACC – PME / PMF ) cofinancé par l’ Union Européenne et mis en œuvre par la coopération Sénégalo – allemande . Sur ce , la Chambre de Commerce de Thiés a traduit cette initiative innovante et salutaire en acte tout en favorisant le dialogue des parties prenantes pour entrer en droite ligne avec la vision du Président Macky Sall sur l’ Emploi des Jeunes avec comme outil stratégique » programme réussir ». Selon la secrétaire de la Chambre de commerce , Madame Oumy Thiam Sangharé » La Chambre de Commerce a capitalisé plus de 520 jeunes qui sont formés et insérés au niveau de la région de Thiés « , a – t -elle révélé.

Pour mieux outiller les acteurs , la CCIA de Thiés et la CCI des Côtes d’ Armor ont convenu de la relance du Dialogue Public – Privé orienté PME dans le cadre du programme » Parcours de l’ entrepreneur » . C’est dans cette logique d’idée que le partenaire a énuméré les différents modules de formatons à savoir: la création d’un site internet , le montage de tableau de bord dans les affaires économiques , le marketing opérationnel , le management du personnel d’une entreprise , la commercialisation des produits locaux au niveau international , entre autres .

Pour rappel, le cadre DPP de la région de Thiés a permis de rassembler les institutions de l’ Etat , les collectivités territoriales de la région , les organisations consulaires , les organisations patronales , le secteur informel , la société civile . Les acteurs vont bénéficier vingt ( 20 ) jours de formation dont 80 élus et 80 entreprises . Ce programme est développé par les experts sénégalais , selon le responsable du programme » parcours de l’ entrepreneur » .