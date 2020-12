Chambre criminelle : Pathé Baldé, frère de Ama Baldé et sa bande risquent 15 ans emprisonnements fermes suivis d’une amande de trois millions FCFA

Le procureur a eu la main lourde ce matin au niveau de la chambre criminelle de Thiès. Il vient d’affliger une peine de 15 ans emprisonnements fermes et une amande de trois millions FCFA à Pathé Baldé frère du célèbre lutteur Ama Baldé et sa bande .

En effet, le frère du célèbre lutteur été accusé d’être le cerveau de la bande d’agresseurs qui a volé une chaîne en or et 40000 FCFA à un couple blanc à Saly. Pour rappel, les faits remontent au 10 février 2017. Aux environs de 23 heures un couple blanc avait été agressé par trois individus armés de couteaux. La femme a déclaré avoir a été agressés par ces trois individus qui lui ont pris sa chaîne en or assortie de diama et à son mari 40000 FCFA.

Ibrahima Ndiaye le chauffeur du taxi qui conduisait, Mounama Fall ,Pathé Balde frère de Ama Baldé, Samba Diop tous apréhendés à la sortie de Saly ont été inculpés pour les chefs d’association de malfaiteurs , vol en réunion avec usage d’armes.

Le procès est en cours…