CESE : Idrissa Seck pose un acte fort

Deux conseillers spéciaux et un secrétaire général adjoint ont été nommés par le président du conseil économique social et environnemental. M. Idrissa Seck, dans un communiqué, indiqué avoir renforcer son cabinet, en faisant les nomination suivantes :

Le médecin-colonel Docteur Bamba Sissokho et Cheikh Tidiane Mbaye, ancien DG de la Sonatel, sont nommés conseillers spéciaux, ainsi qu’Ousmane Oumar Ba, comme Secrétaire général adjoint.