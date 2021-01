Au sénégal le phénoméne de disparation de personnes s’est vu devenir chose courante durant ces derniéres années. En effet il est arrivé plusieurs fois que des personnes ou personnalités au sénégal aient été portées disparues et souvent de façon mystérieuse, la plupart d’entre elles avec un peu de chance sont retrouvées des jours après.

C’est le cas de Fatou Bintou Gueye, la fille de Mame Mactar Gueye de L’Ong islamique jaamra portée disparue puis retrouvée un jour après, même cas de figure pour les cinq jeunes filles portées disparues à Touba il y’a 6 mois de cela retrouvées à Dakar quelques jours plus tard dans des circonstances quelque peu douteuses…

Une disparition qui hante encore les mémoires

On se rappelle aussi de la Disparition inquiétante d’un jeune Mbacké Mbacké de 3 ans, petit-fils de Serigne Fallou à la veille des élections. C’est le 22 février 2019, c’est à dire deux jours avant la présidentielle, Serigne Mourtadha Mbacké a disparu. Une disparition mystérieuse que nul ne parvient encore à expliquer.

Pour d’autres moins chanceuses, c’est leurs cadavres qui ont été malheureusement retrouvées

L’histoire de Josée Christian cette belge de 80 ans portée disparue á Thiés il y’a juste 2 mois de cela en est la parfaite illustration. Elle a été retrouvée des jours plus tard morte et enterrée par son mari d’après les résultats de l’enquête.

Autant de disparations, autant de raisons et de circonstances différentes mais un point commun toutes des FEMMES!

Portée disparue depuis le 2 janvier, Léna Gueye a été retrouvée !

Meilleure éléve du sénégal en 2018 et 2019 , sa disparation est sur toutes les bouches et fait la une de tous les journaux actuellement, la jeune Diary sow âgée seulement de 20 ans et étudiante en 2ième Année de prépa scientifique au lycée Louis le grand de Paris reste tout simplement introuvable plongeant tout le Sénégal dans un émoi indescriptible.

Alors qu’elle a passée ses vacances de fin d’années à Toulouse chez sa meilleure amie, la jeune originaire de Malicounda a été perdue de vue depuis le 04 janvier. Plusieurs théories avancées: a t-elle été enlevée, séquestrée? , Serait-elle partie de son plein gré? Des interrogations sans réponse, toutefois une chose est sûre d’après les enquêtes de la police française la “piste criminelle” est à écarter.

Il y’a donc un grand espoir pour que le visage de notre ange Diary SOW nous réapparaisse au plus vite./