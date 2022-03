Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et l’insertion, Dame Diop a procédé ce lundi 29 mars à Ngaye Mekhé, la cérémonie de pose de la première pierre du Centre de formation aux métiers des peaux et cuirs , en présence du premier magistrat de la commune, Maguette Wade ,de nombreuses autorités et des partenaires techniques et financiers.

Ce centre qui sera doté d’infrastructures ultramodernes de dernières générations répondant aux normes de construction; d’apprentissage, entre autres. Il sera bâti sur une superficie d’environ 5000 mètres carrés. Ce projet entre dans le cadre de l’insertion socio- professionnelle des jeunes de la commune de Ngaye et du département de Tivaouane.

Selon Dame Diop, le choix de Ngaye et les opportunités diverses et variées qui vont concourir à l’élargissement de l’offre et l’accès à la formation professionnelle des jeunes et des femmes. En plus , il a affirmé que cette initiative confirme la vision claire du Président Macky Sall dans le plan Sénégal émergent. Et pour le maire Maguette Wade , a salué cette initiative qui vend toujours la destination de Ngaye Mekhé en matière de la transformation de nos produits locaux.