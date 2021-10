Cérémonie officielle du magal 2021: Le khalife met en garde contre les dérives sur les réseaux sociaux

La cérémonie officielle a marqué la fin de la 127e édition du grand Magal de Touba. Cette rencontre a été présidée par le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui a conduit la délégation gouvernementale composée, entre autres, par les ministres Ndèye Saly Diop Dieng (Femme, Famille et Genre), Dame Diop (Emploi, Formation professionnelle, Apprentissage et Insertion), Yankhoba Diattara ( Economie numérique et Télécommunications) et Pape Amadou Ndiaye (Artisanat).

On a aussi constaté la présence du porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké, et des autorités administratives et locales de la région de Diourbel.

Au mois de janvier prochain, les Sénégalais iront dans les urnes pour choisir leurs maires. Ainsi, le Khalife général des Mourides invite les uns et les autres à cultiver la paix. ” Au lendemain des élections quand les protagonistes se rencontreront dans la rue ou dans une cérémonie, ils doivent se saluer. Cela n’est possible que si, auparavant, ils avaient fait preuve de maturité et de responsabilité lors des élections” a indiqué le Khalife.

S’agissant des dérives sur les réseaux sociaux, le Khalife général des mourides a emboîté le pas au chef de l’Etat qui a toujours appelé pour un comportement responsable. Le guide religieux a soutenu que les nouvelles technologies ont engendré plusieurs dégâts. ” A cause des réseaux sociaux on note plusieurs séparations dans les couples. Les gens publient des photos et des audios qui n’honorent pas nos valeurs. Même nos confréries sont attaquées sur les réseaux sociaux. C’est la raison pour laquelle je lance un appel à beaucoup plus de responsabilité”, a-t-il préconisé.