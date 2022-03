La scène avait choqué plus d’uns à la cérémonie des oscars, Will Smith a administré une gifle phénoménale en direct à l’humoriste Chris Rock aprés que ce dernier ait fait une blague sur l’allopécie de jada pinkett Smith , ce qui vraisemblablement n’a pas été du goût de son mari l’acteur Will Smith.

Aprés cet incident, l’académie des oscars de Hollywood a condamné cet acte de violence et a annoncé ouvrir une enquête.

Will Smith a présenté ses excuses à Chris Rock ce lundi 28 Mars sur instagram regrettant son acte:

Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du boulot, mais une blague sur le problème de santé de Jada était trop pour moi et j’ai réagi de manière émotionnelle », explique notamment Will Smith.

« Je voudrais publiquement te demander pardon, Chris. Ce que j’ai fait était déplacé et j’ai eu tort. Je suis gêné et mon acte ne représente pas l’homme que je veux être. La violence n’a pas sa place dans un monde d’amour et de bonté. »

C’est une plaisanterie de Chris Rock sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, atteinte d’alopécie – une maladie provoquant une importante chute de cheveux, dont elle a révélé souffrir voici quelques années – qui a déclenché l’esclandre. Will Smith est alors monté sur scène et lui a décoché une gifle. « Laisse le nom de ma femme hors de ta… de bouche ! », lance l’acteur de 53 ans à deux reprises, une fois de retour dans son fauteuil.

L’humoriste Chris Rock a décidé de ne pas porter plainte contre Will Smith, cependant ce dernier pourrait faire l’objet de sanctions de la part de l’académie des oscars.