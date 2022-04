Solidarité ramadan à Thiés : Habib Niang soulage de nombreuses familles

Comme à l’accoutumée, le responsable politique de l’Alliance pour la République ( Apr ), Habib Niang, par ailleurs président du mouvement « And Suxxali Sénégal » a présidé samedi 23 avril 2022, la cérémonie de remise de kits alimentaires dénommés « Soukarou koor » en cette période de Ramadan et surtout à l’approche de la fête de Korité, aux femmes et l’ensemble de ses militants de son mouvement.

Le don est essentiellement composé d’oignons. A cette occasion Habib Niang n’a pas manqué de revenir sur ses 22500 signatures collectés par ses militants en direction des législatives du 31 juillet prochain. Sur ce, il a apporté des clarifications sur cet important lot de parrainage tout en annonçant avec un chiffre officiel de 25000 parrains. En outre, Le Responsable Apériste de Thiès Nord a demandé également à ses militants de renforcer les bases et de faire un bon choix sur les candidats qui présideront la destinée des thiessois à l’Assemblée nationale.

Pour ce faire, les femmes sont plus que jamais déterminées pour confirmer à leur leader cet engagement. Tour à tour, les femmes ont exprimé leurs sentiments en magnifiant le geste de Habib Niang qui soulage de nombreux ménages à l’approche de la fête de Korité. Elles ont formulé des prières et des remerciements à son endroit.