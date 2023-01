Cérémonie de lancement de projet de formation pour lutter contre l’exode rural à Pirou Ndary

La commune de Touba Toul a récemment accueilli une cérémonie organisée par Pirou Ndary, qui a suscité un grand intérêt auprès de la population locale. Cette importante réunion a réuni des personnalités de marque, notamment Mme Fatou Sène, le Préfet et le sous-Préfet, le maire de Touba Toul ainsi que les représentants du 3FTP. la Phase test est lancée à Pirou Ndary.

Le but de cette rencontre était de trouver des moyens pour la formation de 100 personnes, qui seront financées par la suite pour trouver de l’emploi. Ce projet vise à lutter contre l’exode rural, un phénomène qui affecte de nombreuses localités à travers le pays.

La participation de personnalités de renom à cette cérémonie témoigne de l’importance que revêt ce projet pour la communauté de Touba Toul. Les efforts déployés pour former les jeunes de la région et les inciter à rester sur place contribueront à dynamiser l’économie locale et à améliorer les conditions de vie des habitants.

Il est à espérer que ce projet sera un succès et qu’il contribuera à inverser la tendance de l’exode rural dans la région. Il est important de continuer à soutenir les initiatives qui visent à améliorer les conditions de vie des populations rurales pour permettre un développement durable et équitable dans toutes les régions du pays.

Partager : Tweet



WhatsApp