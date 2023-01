Cérémonie de lancement de CPS en développement web et infographiste maquettiste à LOST-ISIFPT

Ce samedi 07 janvier 23, le Lycée d’orientation Scientifique et Technique (LOST) a lancé la formation en développement web et infographiste maquettiste, pour des CPS financés à hauteur de 90% par le 3FPT.

Pour rappel, le CPS (Certificat professionnel de spécialisation) vise à « permettre aux jeunes sans travail des divers niveaux éducatifs avec ou sans diplôme de suivre des cycles de formation-adaptation à l’emploi de courte durée».

Cette formation s’inscrit dans le programme XEYU NDAW NI initié par le chef de l’état.

46 jeunes vont bénéficier de ce programme à travers une cohorte de 25 et une autre de 21.

Cette cérémonie avait pour parrain le DG de l’AIBD SA, le Président Abdoulaye Dièye. Absent du territoire national, il s’est fait représenter par ses plus proches collaborateurs que sont Thièyacine Diagne, Mohamed Mbaye, respectivement coordonnateur du mouvement SGGI JOT NA et Directeur de cabinet politique et Pape Déthié Hanne.

La séance a été ouverte par l’IEF de Thiès commune M. Arfang Seck, à côté du coordonnateur du Pôle Emploi de Thiès Amadou Lamine Diouf qui a aussi représenté le Préfet, l’inspecteur de spécialité Samba Sette, responsable à l’IA de la formation technique et professionnelle.

Le Directeur Général Ibrahima Mbaye satisfait, a chaleureusement remercié ses partenaires et collaborateurs parmi lesquels Madame Fatou Sakho Fall, Ousmanez Ndiaye (anciens Principaux de collèges) Professeur Ousmane Guèye, président de la commission scientifique, Professeur Ibrahima Ba de l’Université de Thiès, Madame Sy Oumou Mbaye, ancienne chef du bureau régional de la planification de Thiès, Babacar Sy ingénieur des télécom à la retraite, les infographistes Ali Nger Diop et Omar Mbaye, le Président de l’APE Coordinateur comité dialogue social de Thiès ville et chargé de l’organisation au niveau national de l’UNAPES (union nationale des associations de parents d’élèves du Sénégal) etc….

