Centre de sauvegarde de Thiès: 30 filles formées en haute couture

Share on Twitter

Share on Facebook



Elles sont 30 filles à avoir reçu leur attestation de fin de formation en haute couture, au niveau Centre de sauvegarde de Thiès.

En effet, face aux défis que constituent le chômage et le sous-emploi des jeunes, le Centre a pris un ensemble de mesures et mis un certain nombre de programmes pour participer à la formation de ces jeunes.

La cérémonie qui s’inscrit dans la dynamique de l’éducation, de la formation et de l’insertion professionnelle des mineurs et des jeunes, s’est déroulée sous la présence de l’autorité administrative.

L’objectif de ce projet est, d’après le directeur du Centre, Makhtar Ba Guèye, d’offrir à ces jeunes filles sortantes de la Section Coupe et Couture, une formation complémentaire en confection de costume moderne et de costume africain moderne.

Ces jeunes filles vulnérables, en formation complémentaire dans le Centre pendant 15 jours, ont eu des compétences acquises qui pourront améliorer leur employabilité. Surtout avec cette tendance du «consommer local» dans le domaine de l’habillement.

«Cette formation permettra aux jeunes de s’insérer plus facilement dans le marché local de l’habillement, par leur créativité, leur compétitivité et leur esprit d’innovation», a déclaré M. Guèye

L’occasion a été saisie par le directeur pour remercier leur partenaire GFA qui, à travers le programme «Réussir au Sénégal» du GIZ, a permis à ces filles antérieurement défavorisées d’apporter de la valeur ajoutée dans leur familles et leur vie. Il faut noter que cela entre dans le cadre du rôle du Centre de sauvegarde de Thiès, de faire des hommes et des femmes capables d’acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires pour devenir demain à l’instar de leurs pairs, de véritables acteurs de développement.

Le gouverneur adjoint, M. Ndiaye, pour sa part, a salué cette initiative et demandé à ce qu’elle soit pérennisée pour permettre aux jeunes, en situation de vulnérabilité, de se former et de réussir leur avenir.