Serigne Khabane Lame plus connu sous le surnom de Khaby Lame, personnalité la plus suivie sur Tik Tok avec 148,5 millions d’abonnés, a obtenu la nationalité italienne, selon «La Repubblica». Ce jeune homme âgé de 22 ans, est arrivé en Italie à l’âge d’un an en provenance du Sénégal.

Khaby a prêté serment, ce mercredi 17 août, au bureau d’état civil de la commune de Chivasso, près de Turin, où il a grandi.

«Je jure d’être fidèle à la République et d’observer la Constitution et les lois de l’État», a t-il déclaré en présence des autorités de la ville. Interrogé à l’issue de la cérémonie, le tiktokeur s’est dit fier et a assuré que les mots qu’il avait prononcés «n’étaient pas que des paroles en l’air».

En effet, le 24 juin 2022, Serigne Khabane Lame confiait dans une interview à «La Repubblica» qu’il trouvait injuste qu’une personne qui vit en Italie et qui a grandi avec la culture italienne depuis tant d’années ne soit pas encore citoyen italien. «Et je ne parle pas que de moi», avait-il ajouté. Le secrétaire d’État du Ministère de l’intérieur lui avait alors répondu sur Twitter que le décret lui accordant la nationalité italienne avait été publié au début du mois de juin par le ministre de l’Intérieur et qu’il allait être contacté par les autorités locales.

Chose faite aujourd’hui la star de TikTok qui grâce à ses mimes s’est fait un nom à travers le monde entier est Italien.