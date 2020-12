Célébration journée mondiale des handicapés, Tivaoune n’est pas reste

A l’instar des autres villes du Sénégal, les personnes vivantes avec un handicap du département de Tivaoune, ont célébré, à tivaoune, la journée à travers un panel et une journée de don de sang. Cette année la journée a pour thème cette année « Développons notre résilience collective pour trouver et mettre en œuvre des solutions durables afin de ne laisser personne de côté pendant et après la Cocid 19 ».

Ainsi, l’occasion a été saisie par les personnes vivants avec un handicap du département de Tivoune pour célébrer cette journée en organisant une journée de don de sang avec comme objectif d’obtenir 100 poches de sang pour l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh.

Il faut aussi noter que ces personnes en situation de handicap ont profité pour montrer à l’opinion publique nationale que leur rôle n’est pas de mendier mais qu’ils peuvent aussi faire de bons gestes ( comme donner son sang, œuvrer dans le social) comme les personnes normales.

D’après Modou Gueye président des handicapés du département de Tivoune, pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous, en ne laissant personne de côté et en reconnaissant le handicap comme une question intersectorielle, il faut que la chance soit donner aux enfants et autres personnes handicapés d’intégrer les école, sans aucune difficulté et ni une discrimination.