L’ ONG TOSTAN a célébré ses 30 ans d’existence ce mercredi 16 mars, au quartier Silmang à Thiès .Une occasion pour les responsables de tirer le bilan satisfaisant de TOSTAN qui participe au renforcement des capacités des communautés afin qu’elles puissent développer leur avenir en faveur de la dignité pour tous.

Dans le cadre de la cérémonie de la célébration des 30 ans de TOSTAN, la directrice exécutive de cette organisation non gouvernementale, Elena Bonometti a tiré un bilan très positif « Nous avons des données qui parlent de plus de 30.000 femmes qui sont, aujourd’hui, dans des positions de leadership au sein de leur communauté », a – t-elle annoncé.

Aussi, TOSTAN a mené un combat pour conscientiser les communautés sur certaines pratiques néfastes par le biais du renforcement des capacités de ces dernières ou l’impulsion de la dynamique d’abandon de l’excision et du mariage précoce .

« Nous avons 9000 communautés qui ont déclaré publiquement leur intention d’abandonner les pratiques néfastes comme l’excision et le mariage des enfants », a – t- elle magnifié. En plus, pour donner les communautés les moyens de changer leur propre vie, à travers une approche basée sur les droits humains , TOSTAN a mis en place un programme de renforcement des capacités communautaires pour accompagner les huit pays de la sous région dans ce sens, avec l’usage de 22 langues différentes.

A l’en croire, « c’est des chiffres qui parlent ». Dans la même veine, Rose Diop, coordinatrice nationale de Tostan au Sénégal a appuyé l’idée de Mme Bonometti, avant d’ajouter que « ce travail est le fruit d’une longue patience avec un personnel dynamique et engagé ».

Pour rappel, cette cérémonie a regroupé l’ensemble des leaders de Tostan venus partout dans le monde et de l’ Afrique, les anciens employés, entre autres. Elle est marquée par une remise de distinctions, et un panel de haut niveau qui portait sur le thème: Soutenir les changements menés par les communautés et les transformations de normes sociales face aux défis majeurs.