Célébration de la Journée Mondiale du Tourisme à Saly : Alioune Sarr félicité par les acteurs du secteur

Malgré le contexte de la covid- 19, COMPACT YAATAL, le collectif des PME TPE et acteurs de la chaîne de valeur tourisme, ont tenu à célébrer la journée mondiale du Tourisme, ce dimanche 27 septembre 2020.

Cette situation apparait d’ailleurs comme une motivation supplémentaire pour se mobiliser et relancer le secteur touristique. Le thème retenu par l’Organisation Mondiale du Tourisme OMT pour cette édition 2020, est : « Tourisme et développement rural ».

Comme le rapporte Dakar actu, « À cette occasion, le Président Boly Guèye et les membres du collectif, ont organisé un panel à la Somone en présence d’invités. Cette rencontre a été animée par Faouzou Dème, conseiller technique du Ministre du Tourisme et des Transports aériens et Mamadou Kane, consultant formateur en Tourisme et Culture et président de la commission scientifique de COMPACT YAATAL. »

Une meilleure implication des acteurs de la chaîne par la formalisation, la formation et un financement approprié du secteur.

« Les exposés et discussions ont permis d’explorer de nouvelles perspectives pour le tourisme confronté à la crise de la Covid-19. Les tendances pour la relance du tourisme dans la « Destination Sénégal » , notamment le développement du tourisme domestique et la valorisation des ressources naturelles et culturelles. »

Pour cela, naturellement, « une meilleure implication des acteurs de la chaîne est également envisagée par la formalisation, la formation et un financement approprié du secteur. »

Fait remarquable : le Ministre Alioune Sarr a été en cette occasion vivement félicité par les acteurs du secteur du tourisme, pour sa disponibilité et son engagement à leurs côtés.