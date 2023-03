Célébration de la Journée mondiale de l’eau à l’usine Dangote Cement Sénégal en partenariat avec l’Université Iba Der Thiam et les étudiants en QHSE

La Journée mondiale de l’eau a été célébrée cette année à l’usine Dangote Cement Sénégal en partenariat avec l’Université Iba Der Thiam et les étudiants en QHSE. Au cours de cette journée, les étudiants ont découvert les pratiques durables et innovantes mises en place par l’usine pour optimiser l’utilisation de l’eau et préserver l’environnement. Cet événement met en lumière l’importance de la collaboration entre les acteurs du monde universitaire et les entreprises pour développer des solutions durables en matière de gestion de l’eau.

La Journée mondiale de l’eau, célébrée le 22 mars, est une occasion pour sensibiliser le public à l’importance de l’eau, une ressource vitale pour l’humanité. Face aux enjeux actuels tels que le réchauffement climatique, l’évaporation constante et l’utilisation excessive de l’eau, il est essentiel de prendre des mesures pour une gestion durable de cette ressource précieuse.

Dans le cadre de cette journée, l’usine Dangote Cement Sénégal a reçu la visite des étudiants de la filière Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) de l’Université Iba Der Thiam. Les étudiants ont pu visiter différentes installations pour comprendre les stratégies et politiques de préservation de l’environnement et, plus spécifiquement, d’optimisation de l’utilisation de l’eau.

Parmi les exemples concrets présentés aux étudiants, on peut citer le refroidissement du four par ventilation plutôt que par l’eau et le recyclage des eaux des déchets dans les centrales à charbon. Des projets d’amélioration continue visent également à augmenter le pourcentage de récupération des eaux à recycler. Par ailleurs, des campagnes de reboisement sont menées pour lutter contre l’évaporation et la dégradation des sols, contribuant ainsi à préserver la disponibilité de l’eau.

Le partenariat entre l’usine Dangote Cement Sénégal, l’Université Iba Der Thiam et les étudiants en QHSE illustre l’importance de la collaboration entre les acteurs du monde universitaire et les entreprises pour développer des solutions durables et responsables en matière de gestion de l’eau. Les étudiants ont pu mettre en pratique les connaissances théoriques acquises en cours et découvrir des approches innovantes pour utiliser l’eau de manière efficiente et responsable. Cette expérience a souligné l’importance de la formation et de la sensibilisation pour relever les défis liés à la préservation de l’eau, une ressource indispensable à la survie de l’humanité.

Partager : Tweet



WhatsApp