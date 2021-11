Célébration de la journée mondiale de la pêche à Thiès

La Coordination des acteurs de la Pêche regroupant pécheurs, mareyeurs et industriels, CAPS était en conclave à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Thiès, pour célébrer la journée mondiale de la pêche et trouver des solutions aux multiples contraintes de la filière. Le thème de cette année est « la sécurisation de la mer avec les grands bateaux, l’acquisition de pirogues modernes, des appareils de géo-localisation, de gilets de sauvage

Babacar DIOP coordonnateur de la section locale, liste les facteurs bloquants : « l’absence d’un grand marché aux poissons, la rareté du produit, l’avènement du forage des puits de pétrole et de gaz et leurs effets pervers sur l’écosystème, la baisse de rendement des acteurs ? au point que l’on parle de plus en plus « de perte de vitesse de la pêche artisanale de la région. » Il s’y ajoute, hélas, le manque d’appui des autorités, en termes de programmes, d’acquisition de matériels de bord, la reconversion illicite de pécheurs en passeurs de migrants.

Aujourd’hui, l’espoir est permis avec les nouvelles mesures conservatoires d’Alioune NDOYE Ministre de tutelle et d’Alioune THIAM, président du Caps qui font tout pour dynamiser ce secteur jadis florissant. Thiès occupe une place essentielle dans l’économie nationale, contribuant à la création d’emplois directs et indirects, générant des revenus substantiels et reste un palliatif, une réponse à la sécurité alimentaires des populations.« La région de Thiès assure 78 % de la production nationale. Cette position de leader et ses énormes potentialités de ressources, est sous la menace de plusieurs facteurs caractérisés, par la surexploitation des produits halieutiques, une dégradation de leurs habits, le manque de personnel restaurateur pour la nidification des espèces à grandes échelles » A indiqué Mlle Khady DIOP, actrice…