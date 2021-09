CDD Préparation du Gamou de la Famille NDIEGUENE de Keur Mame Elhadj Barro

Le préfet de Thiès, ses collaborateurs, les services administratifs et le Comité d’organisation de la famille NDIEGUENE se sont rencontrés, au cours d’un CDD, pour la préparation du gamou, placé sous l’autorité du Khalife Serigne Manirou Au terme de la concertation, l’autorité administrative s’est félicitée du déroulement de la réunion, du bon esprit qui a prévalu.

Il a été noté la bonne communication du Président du Comité. Le porte-parole du Khalife, a mis particulièrement l’accent sur les excellentes relations ayant toujours lié l’administration à la famille maraboutique et recommandé aux pèlerins, la vaccination et le respect strict des mesures barrières.

»Avec l’engagement et la volonté des uns et des autres, il a été arrêté et convenu ce qui suit : la mise en œuvre des mesures d’hygiène et de propreté, par une bonne mobilité et accessibilité des pèlerins dans les sanctuaires et sites, avec l’Ageroute, de l’Ucg. Sur le plan de l’éclairage et de la sécurité publique, les forces de défense ont été également instruites .

Il s’y ajoute, que les autres services impliqués comme l’Elevage, la Douane, le Commerce, et l’hygiène , veilleront scrupuleusement à la vente et l’achat des denrées alimentaires et autres produits.

Enfin, le préfet de Thiès souhaite, la fin de la pandémie, avant le 18 octobre prochain, pour un bon déroulement du gamou… »