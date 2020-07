Share on Twitter

Cayar : les pêcheurs dénoncent la délivrance des licences aux gros bateaux étrangers.Le député à l’assemblée nationale Mamadou Diop Decroix, porte-parole des pêcheurs de Cayar.

Le problème des licences de pêche, au Sénégal, n’est certes pas nouveau, mais ce qui inquiète les professionnels du secteur, c’est qu’il perdure. Depuis les gouvernements du PS à aujourd’hui, en passant par le PDS, « les autorités semblent peu soucieux des intérêts des pêcheurs sénégalais. »

C’est du moins l’avis de Pierre Mboup, responsable des pêcheurs de Cayar. Devant le député à l’assemblée nationale, Mamadou Diop Decroix, ils ont étalé leurs griefs en espérant la transmission de leur message au niveau de la représentation nationale.

Parmi ce qu’ils déplorent le plus, « le gouvernement qui continue de délivrer des licences de pêche aux étrangers au détriment des sénégalais, et l’impunité dans le secteur parce qu’ils avaient eux mêmes surpris et dénoncé un bateau délinquant sans suite. »

Un secteur pris en otage avec des usines de farine de poisons un peu partout installées

Par rapport au contexte du Covid 19, les pêcheurs se disent oubliés dans la répartition du fonds dédié, alors qu’ils sont aussi impactés que les autres. Ils ont aussi demandé la protection de la mer, et décrié « un secteur pris en otage avec des usines de farine de poisons un peu partout installées. »

Selon M. Mboup, ils sont « sacrifiés et l’avenir de leurs enfants hypothéqué ».

Membre de l’opposition et connu pour sa verve, le député Mamadou Diop Decroix, a promis de porter leur parole au niveau de l’hémicycle, et nul doute qu’il ne manquera pas d’arguments.