Le Ministre de la Pêche et de l’ économie maritime , Monsieur Alioune Ndoye a présidé ce mardi 15 février 2022 la cérémonie de lancement de la Fédération des femmes actives de la pêche de Cayar .

C’ était en présence du maire Alioune Ndoye , des représentants des groupements féminins , et l’ensemble des acteurs du secteur de la pêche . Parlant du pillage des ressources maritimes dans cette contrée du département de Thiès , le ministre Alioune Ndoye a fait savoir que » la gestion de la ressource est très importante. Chacun d’entre nous a une responsabilité entière » , a dit le ministre de tutelle .

Par ailleurs , l’ édile de Cayar et les différents intervenants ont insisté sur le financement des femmes dans les structures de l’ Etat qui accompagnent les jeunes . Sur ce , Alioune Ndoye dit aux femmes : » je vais plaider vos problèmes au sein des instances du gouvernement » . Pour rappel, l’heure est grave pour les acteurs de la pêche à Cayar d’ autant plus que cette activité ne nourrit plus ses personnes à cause de sa mauvaise gestion .