Cause des coupures à Thies: Le patrimoine de la SENELEC saccagé.Vol de câbles éclectiques.

Share on Twitter

Share on Facebook

Le patrimoine de la SENELEC saccagé

A Thiès, les coupures d’électricité étaient subitement devenues récurrentes. Elles ont donc une explication : le vol de câbles éclectiques qui sont ensuite revendus sur le marché noir.

Selon le délégué régional de la SENELEC Pape Moussa Thiam, réagissant au micro de Cheikh Anta Diop de la RFM, « les câbles en cuivre sont déterrés et revendus à des receleurs, et seule une collaboration citoyenne des notables, chefs de quartiers et responsables des jeunes, par la dénonciation, peut stopper le saccage du patrimoine.»

Un grave danger encouru

Outre la fragilisation du réseau éclectique qui devient de plus en plus inefficient par la faute de ces voleurs, Pape Moussa Thiam a aussi déploré l’imprudence de certains citoyens et maçons qui construisent « trop à côté de leurs lignes électriques. »

Avec l’hivernage qui s’approche, il appelle aussi les populations à la prudence, pour leur sécurité et pour la fourniture correcte de l’électricité.