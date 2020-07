(Casamance) Spectacle inédit à Oussouye : Une pluie de grêles occasionne de nombreux dégâts matériels

Share on Twitter

La forte pluie qui s’est abattue, jeudi après-midi, dans la région du Sud a produit un phénomène extraordinaire à Diakène Djola, Wolof, et Essawoute tous des villages dans le département d’Oussouye (Casamance). Une forte pluie accompagnée de grêles s’est abattue dans la zone occasionnant un important dégât matériel.

Les habitants des villages de Diakène Djola , Wolf et de Essawoute , sont très inquiets et désemparés . Une forte pluie de grêle s’est abattue dans leur zone. Un spectacle inédit et du jamais vue racontent les populations.

Damien Diatta un des habitants de ces villages a constaté les dégâts. « Nous n’avons jamais vu ce genre de chose. Les grêles ont occasionné d’énormes dégâts sur les toitures des maisons. Beaucoup de toits des maisons sont endommagés une catastrophes du jamais vu ». mentionne t-il

Il faut noter que la plupart des maisons dans ses localités sont en zinc.

Sarah