C’est un grand ouf de soulagement! Les sept militaires sénégalais pris en otage par le MFDC ont enfin été libérés, à l’issue d’une cérémonie tenue sous haute surveillance. Le convoi vient juste de quitter en direction de la capitale gambienne, accompagnés de la délégation venue de Gambie composée de médiateurs de la communauté St Egidio, de la Croix-Rouge internationale et de la mission de la CEDEAO en Gambie (MICEGA) renseigne emedia.

Cependant, leurs gilets pare-balles, casques et montres ont été confisqués par le MFDC… De même que leurs munitions et armes saisies. Le représentant de Salif Sadio, Pape Sané, chargé des opérations du MFDC, indique avoir saisi ces armes et effets personnels pour lancer un message au Sénégal…

Pour rappel, ces 7 Diambars étaient détenus en captivité depuis le 24 janvier il s’agit entre autres de:

Caporal Souka Diouf, Gana Sène, Attab Diamé, Abdou Ba, Oumar Thioye, Antoine Manga et Diatta Niang et 4 autres ont perdu la vie.

