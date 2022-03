Des hommes armés ont encore fait irruption sur la Rn4, vers Badiouré non loin du lieu du dernier braquage, pour attaquer des véhicules.

Selon de nouvelles informations livrées par la Rfm dans son édition du soir, le rappeur et activiste Landing Mbissane Seck alias Kilifeu ainsi que sa femme et sa fille sont victimes des assaillants. Le membre du mouvement Y en a marre et sa fille en sont sortis avec des blessures.



Les faits ont eu lieu vers 7h. Une voiture de marque Toyota a même subi des tirs, mais le conducteur n’est pas blessé. « Ils étaient plus de dix ; les uns en première position, les autres dans les buissons », a témoigné une autre victime à la gendarmerie de Bignona où elle a fait sa déposition.

L’armée s’est immédiatement déployée sur les lieux.