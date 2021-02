Casamance : L’Armée démantèle les 4 dernières bases rebelles

Dans le cadre d’une opération de sécurisation lancée dans le sud pays, des bases rebelles situées dans les communes de Boutoupa, d’Adéane et une partie de la région de Sédhiou ont été neutralisées par l’armée sénégalaise. Ces opérations lancées en fin janvier, ont eu lieu dans le secteur 53 avec comme objectif de nettoyer la zone des mains de bandes armées qui l’occupaient depuis plus de trente ans. Une tournée initiée ce mardi par la zone militaire n°5 a permis de dresser un bilan. Ainsi, après une dizaine de jours de bombardements dans la zone sud de Ziguinchor, l’Armée a fait tomber les bases de Boussoloum, Badiang, Bouman et la base historique de Sikoune. Selon le Soleil, plusieurs hectares de champs de chanvre indien ont été détruits, des munitions explosives récupérées. Après l’opération de démantèlement, les militaires vont installer des postes de contrôle aux points de passage non officiels entre le Sénégal et la Guinée Bissau.