Share on Twitter

Share on Facebook

Casamance / Goudomp : Une attaque armée fait 21 blessés

Une bande rebelle a opéré ce dimanche dans les environs de la commune de Goudomp en Casamance renseigne vox populi.

Selon le journal, des hommes armés s’en sont pris à un groupe de jeunes qui s’activaient dans la cueillette de fruits sauvages appelés «madd». Lors de l’attaque, les jeunes ont été malmenés, violentés, tabassés et torturés et certains se sont ainsi retrouvés avec de graves blessures.

Dans le lot des 21 victimes, il y a eu 19 jeunes qui ont réussi à s’échapper. Une fois qu’ils ont rejoint le village, ils ont tous été admis au centre de Goudomp. Dans leur course, ils ont trouvé des femmes dans les rizières de la commune. Et prises de peur, celles-là ont pris également leurs jambes à leur cou. Bon nombre d’entre elles sont aussi blessées lors de ce sauve qui peut. Mais 3 jeunes sont encore introuvables. Leurs parents sont dans la plus grande inquiétude.