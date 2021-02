Carte nationale de presse : Démarrage des dépôts le 15 mars prochain

On y est, les dépôts des demandes de cartes de presse vont démarrer au mois de Mars prochain. L’annonce a été faite par Daouda Mine, président de la Commission de la carte nationale de presse et de validation des acquis de l’expérience. Le journaliste qui été Invité au groupe Emedia invest , a définit les contours de l’attribution de la nouvelle carte valable pour une durée de trois ans.

« On vient de terminer une réunion à la Maison de la presse et nous avons décidé d’ouvrir les dépôts pour l’obtention de la carte nationale de presse le 15 mars. Déjà, le 1er mars nous allons organiser une conférence de presse avec le Cored et le prestataire qui gère notre site internet qui permet de recueillir le dépôt en ligne », a t-il annoncé.

Avant d’ajouter : « Nous avons également fixer le canevas pour la validation des acquis d’expérience parce que, la commission a deux rôles : délivrer la carte nationale de presse à ceux qui sont sortis d’écoles de formation mais également valider l’expérience de ceux qui ne sont pas sortis d’écoles de formation avant de leur délivrer la carte de presse. Donc, il nous fallait au moins réfléchir sur un canevas avec lequel ils seront évalués de manière théorique et pratique ».

Quid des critères de délivrance de la carte ; Il explique que pour « Ceux qui sont sortis d’école de formation reconnues par l’Etat, on délivre automatiquement la carte de presse après avoir vérifié les pièces qui sont fournies. Pour Ceux qui ne sont pas sortis d’écoles de formation par contre , il faut qu’ils aient la licence et deux ans d’expérience. S’ils n’ont pas la licence, il faut qu’ils aient une expérience de dix ans ».