L’exercice du métier de journaliste ou de technicien des médias et de la communication sera réservé aux professionnels détenteurs de la carte nationale de la presse , au Sénégal , à partir du 1 er juin prochain, a annoncé ce vendredi le président de la commission chargée de délivrer cette pièce d’identité , Daouda Mine .

Les organisateurs des manifestations à couvrir par les médias vont exiger des journalistes et techniciens des médias sa présentation , à partir de cette date – là , a- t -il déclaré lors d’une cérémonie de distribution d’un nouveau lot de cartes nationale de presse . L’instance qu’il dirige a distribué 266 cartes aux professionnels des médias , de sa création à ce jour , a- t- il précisé . Elle a rejeté 11 demandes et les dossiers de 43 demandeurs de cette carte professionnelle doivent être complétés pour qu’elle puisse leur être délivrée.

Lundi , la commission nationale de la carte de presse va examiner 44 demandes , selon son président . Elle a exempté du paiement des 10.000 francs CFA exigés des demandeurs de la carte tous les correspondants des médias travaillant en dehors de Dakar , les journalistes et les techniciens sortis des écoles de journalisme et de communication en 2021 et 2022 .