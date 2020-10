« Cars rapides » et « 7 places » bientôt retirés de la circulation routière

« Cette décision va aggraver le chômage et porter préjudice aux usagers démunis. » Wagane Faye

Dans le cadre de la modernisation du transport routier, le gouvernement du Sénégal avait entrepris depuis longtemps une série de réformes touchant les différents secteurs du transport en commun.

Après l’insertion des cars et taxis « Tata », déjà mis en circulation, la rénovation se poursuit, avec aujourd’hui la décision de remplacer les « cars rapides » et « véhicules 7 places » par d’autres automobiles plus modernes et appropriés. Il faut dire qu’avec la récurrence des accidents, pour la plupart causés par l’état défectueux des véhicules trop vieux, la décision apparait globalement réaliste, mais diversement appréciée.

D’après ce chauffeur interrogé par SUD FM, Wagane Faye « cette décision va aggraver le chômage et porter préjudice aux usagers démunis. » Pour argumenter, il dira que « chaque car rapide emploie 2 chauffeurs et 4 apprentis, qui sont tous pères ou soutien de familles, sans compter les mécaniciens. »

« Le parc est vieilli, il faut plus de sécurité et de confort pour les passagers »

Autres avantages : « les tarifs sont bas, nous allons partout et circulons jusqu’à minuit et ne sommes pas les seuls à avoir 40 ans d’âge. »

Allusion est faite aux véhicules 7 places, mais à ce niveau, le président de l’union des routiers du Sénégal Gora Khouma ne semble pas du même avis.

Pour lui en effet, « le parc est vieilli, il faut plus de sécurité et de confort pour les passagers » mais, même s’il apprécie l’initiative, ses réserves s’adressent aux gouvernants qu’il avertit, pour « une distribution transparente et équitable des nouveaux véhicules, qui doivent être remis aux professionnels démunis et pas aux hommes d’affaires pour davantage s’enrichir. »