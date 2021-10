Venu assister à la déclaration de candidature à la mairie de Thies de Thierno Alassane Sall, Moustapha Diakhaté a déclaré qu’il sera auprès de Thierno Alassane Sall pour ce défi. Très applaudi par ses paroles, Diakhaté n’a pas manqué de témoigner sur les valeurs de Thierno A Sall et de recommander aux militants de lui rester fidèles et reconnaissants pour sa constance et sa vision.

Candidature à la Mairie de Thiès: Moustapha Diakhaté encense Thierno Alassane Sall