Can U20: Sénégal VS Gambie une finale de choc

Le Sénégal, qui s’est aisément qualifié en dominant la Tunisie avec une bonne correction (3-0), rencontre la Gambie pour la finale de la Can des moins des 20 ans.

Les jeunes Scorpions de la Gambie ont remporté leur duel devant le Nigeria (1-0). Face aux septuples champions d’Afrique, c’est au beau milieu de la domination nigériane que les U20 gambiens ont marqué l’unique but de la partie par Adama Bojang (7e).

Cette finale de la CAN U20 s’annonce très belle. Et pour cause ! Au-delà des relations étroites qui lient les deux pays, leurs deux jeunes équipes ont réalisé un parcours exceptionnel. Le Sénégal, qui a fait le carton plein en remportant tous ses matchs de poule, est actuellement la meilleure équipe de la Can. Avec 12 buts marqués, le Sénégal est la meilleure attaque du tournoi.

De son côté, la Gambie n’a pas aussi encaissé de but. Et en plus d’avoir gagné tous les matchs de poule, les partenaires d’Alagie Saine possèdent la 2e meilleure attaque de la CAN avec 10 buts marqués.

Ce choc entre voisins sera aussi un duel entre Pape Demba Diop (5 buts) et Adama Bojang (4 buts), deux pépites qui veulent remporter le titre de Meilleur buteur de la CAN. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour assister, le samedi 11 mars, à une finale de Choc entre ces deux pays qui sont constitués d’un même peuple.

