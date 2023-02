CAN U20: Les lionceaux font une bonne entrée en lice

Après un triplé inédit, Can, Chan et Beach Soccer, le Sénégal repart à l’abordage. Cette fois-ci avec les Lionceaux qui disputent la Coupe d’Afrique des Nations (Can) des moins de 20 ans. Ladite compétition a démarré ce dimanche 19 février 2023.

Finaliste en 2015, 2017 et 2019, le Sénégal s’offre le sextuple champion d’Afrique nigérian, comptant pour la première journée du groupe A. En effet, les poulains de Malick Daff ont franchi les filets de l’adversaire à la 40e minute de jeu, grâce à Souleymane Faye.

Préciser que l’unique buteur de la partie, devient le premier buteur de la compétition. Puisque pour le match d’ouverture, opposant l’Égypte, le pays hôte, au Mozambique, s’est terminé sur le score de zéro but partout (0-0). Victorieux, les Sénégalais s’installent à la première place du groupe A, avec 3 points.

« On veut suivre les pas de nos grands frères. Le foot sénégalais est arrivé à un stade où on ne veut que gagner. L’équipe est prête. On est en Egypte pour ramener la coupe au Sénégal », a dit le capitaine sénégalais, Samba Diallo élu par ailleurs homme du match.

À noter que une minute de silence a été observée pour l’international ghanéen Christian Atsu et les victimes du tremblement de terre meurtrier survenu en Turquie et en Syrie, avant les rencontres.

Partager : Tweet



WhatsApp