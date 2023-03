Can U20: Le Sénégal bat le Bénin passe en 1/2 finale et décroche son ticket pour le mondial

Le Sénégal a battu (1-0) le Bénin en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 20 ans. Les Lionceaux se sont qualifiés en demi-finale et valident leur billet à la Coupe du monde de la même catégorie grâce à cet exploit.



La prochaine Coupe du monde Can U20 se déroulera en Indonésie au mois de mai. Ce pays d’Asie du Sud-Est accueillera la 23ème édition de la Coupe du monde des moins de 20 ans.

Les poulains du coach Moustapha Daff affronteront la Tunisie ou le Congo en demi-finale, leur match est prévu ce vendredi à 17h00.



Programme ¼ finales

jeudi 2 mars 2023

Sénégal / Bénin 1-0

17h00 Ouganda / Nigéria

