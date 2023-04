CAN U17 : Les Lionceaux se frotteront à la Zambie en amical en Tunisie

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans effectuera un dernier stage avant la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17 qui se déroulera en Algérie du 29 avril au 19 mai. En Tunusie, les protégés de Serigne Saliou Dia défieront la Zambie en rencontre amicale.

Comme annoncé par le sélectionneur Serigne Saliou Dia : « on devait être en Tunisie pour jouer deux matchs. Mais ça ne s’est pas fait. On part plus tôt, le 21 avril, car on nous promet un match amical contre la Zambie ou un autre pays. Cela va nous permettre de rectifier et d’être prêt le jour J« . Ce match de préparation en ligne de mire contre la Zambie est désormais acté. Les Lionceaux vont se frotter à leur homologue des jeunes Chipolopolos.

Un duel qui servira de dernier test au staff technique sénégalais qui ambitionne d’aller le plus loin possible dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Toute la date et l’heure de cette rencontre qui se jouera en Tunisie n’ont pas été précisées. Rappelons que le Sénégal partage son groupe A avec le pays hôte, l’Algérie, la Somalie et le Congo. Ce tournoi verra les quatre premières nations qualifiées pour la phase finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans.

