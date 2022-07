Le Sénégal décroche sans difficulté son ticket pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football féminin, en battant (1-0) le Burkina, ce mardi, à Rabat au Maroc.

Le but sauveur des Lionnes a été inscrit par Korka Fall sur penalty dans les dix dernières minutes du temps réglementaire alors qu’elle venait d’entrer en jeu à la place de Ndèye Diakhaté. Grâce à ce but dans les filets Burkinabé, elle envoie ses partenaires en quarts de finale de la CAN 2022, pour la première fois en deux participations.

Le ministre des sports Matar Ba à travers son compte Twitter à félicité les lionnes pour ce ticket et les encourage pour l’objectif final c’est à dire gagner la coupe d’Afrique des nations à l’instar de la bande à Sadio Manè et cie.

Pour rappel, les Lionnes disputeront leur dernier match dans ce premier tour, vendredi, contre le Maroc, pays hôte de la can féminine.