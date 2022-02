Le Sénégal s’est imposée ( 1 – 0 ) hier mercredi, au Stade Lat Dior de Thiès , face au Mali et prend une belle option en vue de la qualification pour la prochaine Coupe d’ Afrique des Nations féminine ( Maroc 2022 ) . L’unique but de la rencontre est marqué par Nguénar Ndiaye ( 72 ‘).

Le match retour est prévu le 22 février , au Mali . les équipes du Burundi et du Burkina Faso ont un pied et demi en phase finale de la prochaine Coupe d’ Afrique des nations féminine ( CAN 2022 ) , prévue au Maroc du 2 au 23 juillet . Les Burundaises ont battu les Djiboutiennes 6 – 1 au dernier tour aller des éliminatoires , tandis que les Burkinabé ont gagné 6 – 0 sur le terrain de la Guinée – Bissau , ce 16 février 2022 . A noter la surprise du jour avec la Zambie , qui a disputé les derniers Jeux olympiques , tenue en échec 0-0 par la Namibie .